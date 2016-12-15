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    Неймар: «У меня есть хорошая история о Месси»

    Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о своих отношениях с Лионелем Месси, вспомнив историю, случившуюся вскоре после перехода бразильца в каталонский клуб.

    «У меня есть хорошая история о Месси. Вскоре после того, как я приехал, в моей карьере наступил не лучший момент, и он стал тем, кто помог мне. Он увидел, что мне грустно, что я расстроен, что все идет не так.

    Он сказал мне продолжать бороться, быть счастливым и играть так, как я привык. Сказав это, он очень помог мне в тот момент. Я очень восхищаюсь этой личностью», – сказал Неймар.

    Источник: Goal.com

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    15.12.2016 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 15 декабря 2016, 22:44

      Когда старший, младшему подсказывает-это педрилы??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 15 декабря 2016, 21:40

      НУ ТЫ ПЕТУШОК КАК ВСЕГДА ПОДЛИЗЫВАЕШЬСЯ

      -2
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > ДИМА1980 15 декабря 2016, 23:19

      Он зато не русский над которым еврей правит

      -1
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