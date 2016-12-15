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    УЕФА пока не планирует вводить видеоповторы

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация пока не планирует применять технологии видеоповторов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Для меня и для УЕФА это пока остается экспериментом. На сегодняшний день мы не знаем, когда начнем их использовать.

    Посмотрим, что случится в будущем, однако сейчас планов по применению повторов у нас нет», – сказал Чеферин.

    Весной Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоповторов, а летом ФИФА сообщала, что провести испытания на своих национальных соревнованиях готовы Германия, Португалия, Голландия, Бразилия, США и Австралия.

    На проходящем в эти дни в Японии Клубном чемпионате мира видеоповторы были использованы уже дважды.

    Источник: AS

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    15.12.2016 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 16 декабря 2016, 06:51

      Да никогда не ввидут видеоповторы в футболе,пока есть коррупция и договорняки.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 декабря 2016, 00:15

      Ну не могу я их понять!!! 3 видеоповтора за игру от каждой команды по просьбе капитана команды и все проблемы решены.!!!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 декабря 2016, 22:03

      ...А ещё надо создать очередную международную комиссию по голам и нарушениям на футбольном поле - на базе ООН, ПАСЕ и всяких других мудаков, как экскримент.... А, плять, чуть про Гаагу не забыл !.. Из футбола делают гавно!

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 15 декабря 2016, 21:55

      2 матча на ЧМ среди клубов доказали, что повторы нужно вводить. В каждом матче к ним обращались.

      4
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      Рейтинг: +243

      veksill 15 декабря 2016, 21:39

      ибо не выгодно

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 декабря 2016, 21:02

      ну конечно..тогда пропадут взятки против россии..

      1
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