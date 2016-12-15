Конте: «Когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 16-го тура АПЛ против «Сандерленда» (1:0).

«Когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать. У нас такая возможность была, мы ею не воспользовались, и в конце Куртуа сделал хороший сейв. Это хорошо, это важно для будущего, потому что сегодня расплаты не было, но когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать. Надеюсь, в будущем мы станем в этом лучше.

Я предпочитаю, чтобы мои игроки не смотрели в таблицу и сфокусировались на следующей игре, которая через три дня. Мы должны отлично подготовиться, что Рождество было хорошим», – сказал Конте.