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    Колосков: «Гризманн не показал на Евро ничего особенного, а о клубе вообще говорить нечего»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч» в этом году. По его словам, португалец был достоин этой награды больше, чем Лионель Месси и Антуан Гризманн.

    «Здесь речи о политике не идет – выбирают журналисты, так что никакой подтасовки нет, все объективно. Гризманну еще рановато, он еще себя не проявил. Конечно, перспектива хорошая, но мы видели, что и на чемпионате Европы ничего особенного не показал, ну а уж о клубе вообще говорить нечего. Пока он не звезда.

    Что касается Роналду и Месси, то, наверное, все-таки Роналду. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Португалия – чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично.

    Один Роналду ничего не выиграет, вокруг него есть партнеры, которые ему помогают. Все-таки в индивидуальном плане Месси сильнее, чем Роналду; а португалец очень хорошо вписывается в коллективную игру. Что касается его перспектив, понятно, что на новый уровень ему не выйти; будет хорошо, если он сохранит нынешний уровень подготовки и мастерства. Вообще в 31 год сложно смотреть с перспективой в будущее; им на смену придут другие футболисты, мне кажется», – сказал Колосков.

    Источник: ТАСС

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    13.12.2016 11:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +997

      egrrr 14 декабря 2016, 08:22

      Роналду очень помог португалии выиграть Евро! С Роналду на поле не факт, что выиграли бы португалы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      barca9651 13 декабря 2016, 16:57

      хто такой Каласкоф?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 13 декабря 2016, 15:11

      Колосков: Гризмана нужно брать пример с Кокорина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 13 декабря 2016, 14:56

      Лучший бомбардир ЧЕ ничего особенного не показал? Э-ээээ? : 0

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 декабря 2016, 14:49

      Как раз Гризман показал, что он классный нападающий, Колосков не в теме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 13 декабря 2016, 14:43

      Обязан, но не должен!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 13 декабря 2016, 14:15

      Зато Роналду показал, как умеет ныть)))

      4
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      Рейтинг: +264

      dimid 13 декабря 2016, 13:51

      !

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 13 декабря 2016, 13:36

      Рунальду тоже ничего не показал на Евро,при чём абсолютно.А Гризман на клубном уровне блистал

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 декабря 2016, 13:34

      Гризман заслужил тупой олень

      0
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