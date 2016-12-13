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    Булыкин: «Андерлехт» – топ-клуб Бельгии, «Зениту» будет тяжело»

    Бывший нападающий «Андерлехта» Дмитрий Булыкин рассказал о сильных сторонах бельгийского клуба. Напомним, что команда из Брюсселя сыграет с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – В «Андерлехте» произошли серьезные изменения, клуб взял курс на омоложение. Думаю, за счет этого команда находится в лидерах бельгийского чемпионата – это их главная сила. Молодые игроки у них очень амбициозны и злы по-спортивному, поэтому могу сказать, что они будут играть до последнего.

    Они выкладываются в каждом матче, многие из этих молодых игроков пытаются прорваться в топ-клубы Европы, и чтобы этого достичь, будут играть на максимально высоком уровне. Но у «Зенита» выше шансы на успех, так как опыта у петербургской команды больше. Плюс опытный тренер, который играл на таком уровне не раз.

    – Какой футбол демонстрировал «Андерлехт», когда играли вы, и каков он сейчас?

    – «Андерлехт» – это топ клуб Бельгии, который всегда играет в атакующий футбол, старается навязать свою игру сопернику. Еще отмечу, что в «Андерлехте» играют лучшие футболисты бельгийского чемпионата. Главный их козырь — это игра первым номером.

    Они очень здорово играют дома, поскольку у них большая поддержка болельщиков, стадион заполнен, как правило, до отказа. В нашем случае предстоит матч европейского турнира, поэтому ожидаю аншлаг. Не могу сказать, что «Констант Ванден Сток» – огромная арена, но за этим стадионом большая история, и болельщики очень трепетно относятся к домашним играм. В этом смысле «Зениту» в первой игре будет тяжеловато, но у команды Луческу есть опыт, причем опыт матчей как раз с «Андерлехтом», и мы их обыгрывали.

    Так что, конечно, будет тяжело, но сказать, что эта команда непроходимая – нельзя.

    Источник: Спортфакт

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    13.12.2016 10:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      таптыж 13 декабря 2016, 12:56

      удачи нашим клубам!!!!!!!!

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 13 декабря 2016, 12:03

      Все 3 команды должны проходить Зенид и Ростов, вообще без вопросов! А вот Краснодару тяжко будет, но думаю справятся! Ну а господин Булыкин явно не эксперт! Вообще порой раздражают такие "экс Перды"!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 13 декабря 2016, 11:58

      Еще не понятно что будут из себя представлять Зенит, Ростов и Краснодар после паузы и трансферного окна. Ростов вообще распродать может большую часть лидеров, Краснодар то же может нескольких потерять, да и в Зените будут изменения. А тут сразу бац, игры на вылет.

      0
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 13 декабря 2016, 10:39

      Повезло Андерлехту,такой колхоз им достался на 1/16 финала,по существу дворовая команда.

      -1
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      Рейтинг: -9

      salvor01 > Акамутo Хуевато 13 декабря 2016, 11:53

      Судя по твоим комментам ты неудачник, который пытается самореализоваться через оскорбления других через соц сети

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 декабря 2016, 10:15

      Можно подумать,что Зенит дворовая команда

      1
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