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    Радимов: «У «Зенита» очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился итогами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, «Зенит» проведет два матча с «Андерлехтом».

    «Я не стал бы называть этот жребий для «Зенита» удачным или неудачным – он получился ровным. Могли попасться команды и посильнее, но могли и послабее. Про «Андерлехт» мне сложно что-то сказать. Честно признаться, я не особо слежу за этой командой. Даже почти не запомнил их в матче с «Ростовом» на квалификационной стадии ЛЧ – у подопечных Курбана Бердыева было уже столько ярких побед в Европе, что игры с бельгийцами как-то затерялись.

    Если говорить о том, насколько сложно будет «Зениту» противостоять «Андерлехту» после зимней паузы, то не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы из-за перерыва в чемпионате. Ведь не помешал этот самый перерыв «Зениту», ЦСКА и «Шахтеру» в свое время выиграть Кубок УЕФА. На это не нужно обращать внимание. Все уже давно научились подходить к важным матчам в оптимальных кондициях. Считаю, что у «Зенита» очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы», – заявил Радимов.

    Источник: Известия

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    13.12.2016 06:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 декабря 2016, 09:07

      Неплохой вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 13 декабря 2016, 06:53

      Не уверен

      -1
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      ...
      Рейтинг: +461

      andr2112 > mixerson_kb 13 декабря 2016, 08:18

      ......-не обгоняй))

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