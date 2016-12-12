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    Хуммельс: «Арсенал» — очень интересный жребий»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

    «Я часто играл против них в «Боруссии», поэтому мы знаем друг друга. С нетерпением жду этих двух матчей и должен сказать, что «Арсенал» — очень интересный жребий для нас и наших болельщиков. Прежде всего хочу встретиться с партнерами по сборной Озилом, Мустафи и, конечно же, Мертезакером», — цитирует 27-летнего немца официальный сайт мюнхенского клуба.

    Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоятся 14 февраля и 7 марта 2017 года.

    Источник: ФК «Бавария»

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    12.12.2016 19:08
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