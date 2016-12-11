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    Зидан: «Вера Рамоса действительно несгибаема»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан расхвалил Серхио Рамоса, который забил победный гол в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (3:2).

    «Мои игроки действительно уверены в своих силах. Мы знаем, что вместе способны добиться очень многого. В этом матче нам было тяжело. Мы мучились, однако верили в успех до последнего. Конечно, игра оставляла желать лучшего, нам есть в чем прибавлять. Но мы показали характер и заслуженно победили.

    Что касается Рамоса, то это особенный игрок. Он – капитан и душа команды. Его вера в то, что все можно изменить до самой последней секунды встречи, действительно несгибаема. Он просто невероятен», – сказал француз.

    Источник: Goal.com

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    11.12.2016 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2016, 16:44

      Что ни говори, но Рамос реально ах..енен! Столько затаскивать в концовках... Нужно реально иметь несгибаемый характер и сильный дух!

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 12 декабря 2016, 11:31

      надо ввести "рамос-тайм"

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