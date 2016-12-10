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    Анчелотти судит об игре Мюллера не только по забитым голам

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями от матча 14-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:0), а также высказал мнение об игре нападающего команды Томаса Мюллера, который стал автором одного из забитых мячей.

    «Сегодня мы показали отличную игру. Мы взяли ход матча под контроль после первого забитого мяча. Рад за Мюллера. Он всегда проделывает огромную работу на поле, даже если не забивает голы. Хорошо, что он смог забить. Но я не сужу об его игре только по голам», – сказал специалист.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2016 22:48
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