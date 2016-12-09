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    Зидан считает, что информация о сокрытии налогов Роналду влияет на команду

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о сокрытии налогов нападающим Криштиану Роналду.

    «Игроки – это прежде всего люди. Мои футболисты – очень умные люди. Я думаю, они знают, что происходит, на что тратятся и куда вкладываются их деньги. Они профессионалы и хорошие люди.

    Иногда публикуются определенные вещи, которые вызывают спекуляции и слухи.

    Эти вещи влияют на нас, и я просто надеюсь, что с этим быстро разберутся, чтобы мы смогли сосредоточиться на матчах и победах», – сказал Зидан.

    Ранее сообщалось, что Роналду посредством организованной его агентом Жорже Мендешем схемы скрыл налоги на сумму 150 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    09.12.2016 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 декабря 2016, 11:11

      Так уж нахваливает своих,хоть святых выноси.Особенно умный и хороший Бензема(шантажировал Вальбуену)Копни любого,что то да нароешь.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 декабря 2016, 23:47

      Конечно влияют... Все начинают задумываться,плохо спать--следующий КТО ?

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