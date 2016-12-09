Зидан считает, что информация о сокрытии налогов Роналду влияет на команду

Так уж нахваливает своих,хоть святых выноси.Особенно умный и хороший Бензема(шантажировал Вальбуену)Копни любого,что то да нароешь.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о сокрытии налогов нападающим Криштиану Роналду.
«Игроки – это прежде всего люди. Мои футболисты – очень умные люди. Я думаю, они знают, что происходит, на что тратятся и куда вкладываются их деньги. Они профессионалы и хорошие люди.
Иногда публикуются определенные вещи, которые вызывают спекуляции и слухи.
Эти вещи влияют на нас, и я просто надеюсь, что с этим быстро разберутся, чтобы мы смогли сосредоточиться на матчах и победах», – сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что Роналду посредством организованной его агентом Жорже Мендешем схемы скрыл налоги на сумму 150 миллионов евро.