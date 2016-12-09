Писарев: «Все не проконтролируешь, но я не видел нарушений режима игроками молодежки»

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что игроки команды употребляли наркотики и алкоголь летом 2013 года на сборе в Новогорске. Такие сведения содержатся в опубликованном письме Григория Родченкова.

«Ничего такого не было, нормально готовились. Во время сборов ни у кого ничего не замечал. Они могли, конечно, нарушать режим и до заезда в Новогорск, все не проконтролируешь.

Но, повторюсь, я ничего такого не видел. Да и на Евро в Израиле был допинг-контроль, и все ребята его прошли нормально», – сказал Писарев.