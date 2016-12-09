Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев: «Все не проконтролируешь, но я не видел нарушений режима игроками молодежки»

Писарев: «Все не проконтролируешь, но я не видел нарушений режима игроками молодежки»

9 декабря 2016, 20:16
1

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что игроки команды употребляли наркотики и алкоголь летом 2013 года на сборе в Новогорске. Такие сведения содержатся в опубликованном письме Григория Родченкова.

«Ничего такого не было, нормально готовились. Во время сборов ни у кого ничего не замечал. Они могли, конечно, нарушать режим и до заезда в Новогорск, все не проконтролируешь.

Но, повторюсь, я ничего такого не видел. Да и на Евро в Израиле был допинг-контроль, и все ребята его прошли нормально», – сказал Писарев.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия (мол) Писарев Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1481313730
интересно, чем он тогда там занимался... объявить несоответствие занимаемой должности и отправить поднимать детский футбол в ЯНАО
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
1
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+