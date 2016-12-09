Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Раньери считает, что матчем с «Манчестер Сити» для «Лестера» начинается ключевой отрезок сезона

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил важность матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» в свете турнирного положения своей команды.

    «Сейчас нам важно обо всем поразмыслить. Следующий матч сейчас – самый важный. Нас ждет серия игр, где мы должны набирать очки.

    Я ждал подобного периода. Теперь важно отреагировать на неудачи совместным командным усилием. Сейчас я сосредоточен на этом.

    Мы должны сконцентрироваться на тех матчах, что ждут нас до Рождества. Нужно набрать очки. Нам нужны очки, мы должны бороться. Эта часть сезона – ключевой момент для нас», – сказал Раньери.

    После 14 туров АПЛ действующий чемпион имеет 13 очков, располагается на 16-м месте, а от зоны вылета «Лестер» отделяют два балла.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 9 декабря 2016, 22:46

      Давай, Клава! Порвите Ман. Сити. Помогите Ман. Юнайтед и себе. В Лиге чемпионов отлично играют, а в чемпионате что-то сникли. Прикольно если бы они Лигу выйграли. Но шансов, увы, очень мало.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 