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    Инфантино хочет отменить ничьи на чемпионатах мира

    Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет изменить регламент проведения матчей чемпионатов мира. По информации AFP, Инфантино планирует отказаться от ничейных результатов на групповой стадии турнира.

    По его мнению, это позволит исключить ситуации, когда обе команды устраивает ничья в заключительном поединке группового этапа. Если в основное время матча сборные не сумеют выявить победителя, то будет проведена серия пенальти.

    Напомним, ранее Инфантино поддержал увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 17:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 декабря 2016, 15:27

      Не, не надо. После унылой ничейки смотреть ещё дополнительное время в группе, а потом результат решат пенальти-лотерея.

      0
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      ...
      Рейтинг: +229

      Nevskij > Alek7183 10 декабря 2016, 18:13

      Так пусть без дополнительного времени: сразу пенальти. А что до лотереи, так ИМХО появится стимул выкладываться до конца, а не гонять мячик в ожидании свистка.

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Nevskij 11 декабря 2016, 18:06

      Да не, последние матчи в группе бесполезны будут, а с ничейками хоть какая то интрига.

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 10 декабря 2016, 13:18

      Ну тогда будут ситуации, когда одной команде хватит двух очков для выхода, а другой - один... Ничего не изменится ровным счетом

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 9 декабря 2016, 23:21

      нее, не будет такого!))

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 9 декабря 2016, 23:13

      мда...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 9 декабря 2016, 22:42

      лучше бы с зп игроков что нибудь придумали, чтоб они начали бегать как бешенные пчелы и отрабатывали каждую копейку своих огромных зарплат!

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 9 декабря 2016, 22:41

      ну зачем трогать чм, после этого и пойдет все остальное...

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 21:39

      Проста нада в два раза увеличить ворота. Или запретить играть вратарю руками. Пусть покорячится!

      1
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 9 декабря 2016, 21:38

      Это очень Крутое предложение!!!В хоккее их нет и очень круто!!!Справедливости было больше,играли бы до конца!!!

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 декабря 2016, 20:37

      Интересное предложение

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 декабря 2016, 19:50

      Что этот лысый себе позволяет???!

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