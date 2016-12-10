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    Примера. «Реал Сосьедад» и «Валенсия» забили на двоих пять голов

    В матче 15-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах одержал победу над «Валенсией» со счетом 3:2. Дублем в составе победителей отметился Виллиан Жозе.

    Данная победа позволила клубу из Сан-Себастьяна набрать 26 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 12 баллами находится на 17-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Реал Сосьедад – Валенсия – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 2; 2:0 – Виллиан Жозе, 24; 2:1 – Парехо, 36 (с пенальти); 3:1 – Хуанми, 90+1; 3:2 – Баккали, 90+3.

    Удаление: нет – Канселу, 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 20:07
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