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    Лига Европы. «Генк» на выезде обыграл «Сассуоло» в перенесенном матче

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Сассуоло» на своем поле потерпел поражение от «Генка» – 0:2. Победу гостям принесли голы Брайана Хейнена и Леандро Троссарда.

    Благодаря этому результату бельгийцы набрали 12 очков и вышли в плей-офф турнира с первого места. Итальянская команда заняла последнее место в группе F.

    Напомним, что встреча была перенесена с четверга на сегодняшний день из-за тумана.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

    Сассуоло (Италия) – Генк (Бельгия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хейнен, 58; 0:2 – Троссард, 80.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 16:22
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