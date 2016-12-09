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    Кудряшов: «Хочется продлить кайф и сыграть в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов подчеркнул, что его команда должна думать о победе в Лиге Европы. Россиянин также поделился ожиданиями от жеребьевки турнира, которая состоится в ближайший понедельник, 12 декабря.

    «Сейчас цель — отдохнуть хорошенько! А так, нужно думать о победе в Лиге Европы, да. Если не ставить высоких целей, то зачем вообще играть?

    Какой соперник нужен «Ростову» в Лиге Европы? Именитый клуб. Скажем, «Манчестер Юнайтед». Хочется совершить новый подвиг. Просто с сильными соперниками узнаешь свой уровень, с ними реально интересно играть. Против тебя выходят лучшие футболисты мира — это же круто! Хочется продлить кайф», — сказал Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 15:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 11:53

      Я с ним согласен,если играть матч как последний - можно всех порвать!Удачи!

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 10 декабря 2016, 23:12

      Всё в ваших руках, то есть ногах. Удачи весной

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 декабря 2016, 16:09

      Да конечно, надо рвать всех.

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 декабря 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сидеть вам в деревне и сидите Бавария вам тупо под долась ,а манчестер колхозник савсем другой и тут нет право на ошибку коров идите посите всем составом :))

      -16
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > polyshuk23 9 декабря 2016, 16:27

      Кто твой учитель по русскому?

      6
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > alek-pashckov 9 декабря 2016, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тебе пасть порву и нос сломаю и черепушку молотком пробью дибила

      -6
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 > polyshuk23 9 декабря 2016, 17:46

      Кто ты ублюдок? Эксперт бля.ь великий! Внук орлова гены? Баварию увидел по телеку первый раз теперь слюнями брызжет.... Читать вас противно лохи комнатные!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3927

      minaev23 > polyshuk23 9 декабря 2016, 17:50

      Ты хоть молоток в глаза видел? В сортире закройся и помолоти там! Герой бля ху.в!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > polyshuk23 9 декабря 2016, 17:54

      ди(Е)била! Купи или скачать словарь Русского языка и перед тем как4 написать ,проверь на сколько ты туп!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 9 декабря 2016, 15:38

      МЮ не получится федя, они попали в число несеяных вместе с Ростовом, но может Тотенхэм или Рома попадется.

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Александр 13 9 декабря 2016, 15:57

      он про финал )))

      3
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      Рейтинг: +2336

      den161 9 декабря 2016, 15:32

      Федя красавец! ТАк держать! Настрой правильный!

      10
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