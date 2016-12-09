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    Фавр не ждал победы «Ниццы» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр считает, что победа над «Краснодаром» в Лиге Европы не имела значения для его команды.

    «Это был очень красивый матч, мы увидели новые лица. Я доволен, как выступила наша молодежь. Почему покинул поле Балотелли? У него травма голени на обеих ногах. Он уже не играл целый месяц, ему было сложно выдержать весь матч.

    Не важно, как сыграла команда с «Краснодаром». Эта игра ничего не значила. Важно, как ребята сыграют потом», – сказал Фавр.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» – «Краснодар» закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2016 09:53
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