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    Лодыгин: «Зенит» бился до конца, а не просто продул»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин признал, что его команда допустила большое количество ошибок в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар», что не позволило российскому клубу одержать выездную победу.

    «Самое главное – мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение. В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то – нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше», – рассказал Лодыгин в эфире передачи «Все на матч».

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмаар» – «Зенит» закончился со счетом 3:2. «Зенит» вышел в плей-офф турнира с первого места, а «АЗ Алкмаар» – со второго.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 08:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4951

      polt 9 декабря 2016, 15:39

      Да, вы не просто продули.., а просрали. И Лодыгин дырища в воротах. Это давно понятно всем, кроме почему-то Луческу.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 9 декабря 2016, 15:34

      Как язык поворачивается нести такую чушь... И тем более этому КЛОУНУ.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 декабря 2016, 14:58

      наверно не тем местом бился))) или просто забил на все

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 декабря 2016, 12:25

      Особенно вы бились, когда третий гол пропускали. Команда в гостях забивает 2 гола, но пропускает из-за элементарных ошибок. Если с Маккаби пронесло,то с АЗ нет...

      1
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      Рейтинг: +5931

      Павелий 9 декабря 2016, 11:32

      Так и говори: Зенит продулбился! =)

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 декабря 2016, 10:29

      Юр, вчера ты был молодцом

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 9 декабря 2016, 09:27

      В третьем голе ворота похерил голубчик! Как бы ты не бился, роковые ошибки в каждом втором матче с твоим участием! Работай усерднее!!!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 декабря 2016, 08:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага,а больше всех бился ты!

      -4
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > ZenitGunner 9 декабря 2016, 09:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Больше всего он поработал над 3 голом) И вообще было пару моментов, как с голом Окриашвили, когда Лодыгин терял ворота и ему просто повезло что игроки АЗ не попадали в створ.

      -4
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