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    Садыгов: «Не хочу винить вратаря, но он мог бы спасти «Карабах»

    Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов заявил, что его команда настраивалась на победу в матче с «Фиорентиной», но ошибки вратаря не позволили добиться положительного результата.

    «Команда сыграла на грани возможного. С первых минут настраивались на победу и неплохо начали игру. Жаль, что «Фиорентина» забила, имея лишь два опасных момента за игру. В подобных матчах такие голы недопустимы.

    Сравняв счет, мы должны были получить преимущество, но спустя три минуты снова оказались в роли отыгрывающихся. Это нас сломило.

    Не хочу винить вратаря, хотя в первом эпизоде он мог бы спасти команду. Не вышли в плей-офф, значит, не было суждено там оказаться», – сказал Садыгов после финального свистка.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2016 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      demir301 9 декабря 2016, 12:00

      Не повезло,но играли не плохо!

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