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    Лига Европы: «Сельта» победила «Панатинаикос», «Аякс» и «Стандард» разошлись миром

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Сельта» благодаря голам Йона Гвидетти и Фабиана Орельяны переиграла «Панатинаикос» со счетом 2:0.

    В другой встрече группы «Аякс» сыграл вничью со «Стандардом».

    Таким образом, амстердамцы завершили групповой этап на первом месте, второй стала «Сельта».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа G. 6-й тур

    Панатинаикос (Греция) – Сельта (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гвидетти, 4; 0:2 – Орельяна, 76 (с пенальти).

    Стандард (Белгия) – Аякс (Голландия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эль-Гази, 27; 1:1 – Раман, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 01:18
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