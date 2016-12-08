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    Бывший защитник ЦСКА: «Перепалка Слуцкого и болельщиков? Это фанаты повели себя некрасиво»

    Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение об инциденте, произошедшем после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Напомним, бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками.

    – Что думаете о случившемся?

    – Я думаю, что его на это спровоцировали болельщики.

    – Обычно тренеры не поддаются на провокации фанатов.

    – Видно, там были сказаны такие слова, что нельзя было сдержаться. Но я считаю, что если человек является главным тренером команды, он должен держать себя в руках.

    – Иными словами, это не очень красивый поступок с его стороны.

    – Ну почему с его стороны, а не со стороны болельщиков? Это ведь уже не первый случай, когда его провоцировали. Это фанаты повели себя некрасиво.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 18:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +388

      R015RK 11 декабря 2016, 20:54

      Слуцкий, Крылья Советов ждут тебя, там твой уровень!!!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2016, 19:46

      ПОВЕДЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОСУЖДАЮ. После драки кулаками не машут. Надо было требовать отставки Слуцкого все эти годы, пока он гробил команду и доставшуюся ему в наследство лучшую оборону страны. И паразитировал на ней и мастерстве отдельных футболистов типа Думбия. Никакой командной игры он выстроить просто не в состоянии, ибо делать этого не умеет и никогда не умел.
      Сегодня меня беспокоит, кто же станет главным тренером ЦСКА?! О назначении Гончаренко до сих пор не объявлено. А если Мистер Оффшор держал по каким-то своим соображениям вредителя Слуцкого семь лет, то почему ему в очередной раз "моча в голову ударить не может"? Назначит Карпина, например, или Аленичева... Чтобы доказать болельщикам, что бывают тренеры-самозванцы ещё хуже Слуцкого?! Тот хоть был дипломатом, что я всегда подчёркивал, и не допустил того, чтобы внутренние конфликты вылезали на публику, как это было у конкурентов...
      И если кто забыл, то напомню, что я рьяно защищал Слуцкого, когда в самые важные дни на ЕВРО-2016 был осуществлён непонятный и глупый НАЕЗД на него со стороны судей за пусть неудачную, но шутку в телеэфире...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Зенит оле оле олa 8 декабря 2016, 20:09

      А если Мистер Оффшор - КИТАЕЦ? Или какой-нибудь АРАБСКИЙ ШЕЙХ? Мы же до сих пор не знаем, кто именно владелец ЦСКА...

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > Зенит оле оле олa 8 декабря 2016, 20:42

      хорошо что в около твоей команды все бля русские

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 декабря 2016, 19:29

      Лёня не обращай внимание на этих мудаков безмозглых,пусть лижут свои яйца.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 декабря 2016, 19:26

      разве забыли ,что слуцкий сделал? продлил молодость "деревянным" защитникам,мусу переобул,мю в конце концов чуть ли не обыграл в первом же матче... сборную принял бесплатно и вывел на че в безнадежной ситуации... его эпоха была . и он не забудется...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 84aivengo 8 декабря 2016, 19:30

      Ага! Угробил лучшие футбольные годы ЛУЧШЕЙ ГАЗЗАЕВСКОЙ ЗАЩИТЕ СТРАНЫ, на старых газзаевских дрожжах СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С ТРЕТЬИМ СОСТАВОМ "МЮ" и т.д., и т.п.
      Ну для кого пишется этот бред?

      -1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > cska-62 8 декабря 2016, 19:49

      Уважаемый! Почему не берёте в счет его успехи- ЧР 2013, 2014, 2016, Кубок России 2011, 2013 , Суперкубок России 2013, 2014? Или это тоже заслуга исключительно"ЛУЧШЕЙ ГАЗЗАЕВСКОЙ ЗАЩИТЕ СТРАНЫ"? Нынче это напоминает разговоры про "Багаж Аленичева" Карреры. Смешно.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vanesss1981 8 декабря 2016, 20:05

      Я, наверное, ТЫСЯЧУ раз об этих "успехах" Слуцкого писал... И про прошлогоднее "золото", сделанное Акинфеевым на 86 минуте заключительного матча, и про снятие до этого с "Зенита" 6 очков и нежелании Слуцкого даже попробовать опередить конкурента без учёта этого кулуарного и неспортивного произвола и.т.д., и т.п. Или Вам нравятся сказанные тогда слова Спалетти о том, что в чемпионском Кубке ЦСКА "петарда"? Мне нет!
      УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ МНЕ БОЛЬШЕ ХЕРНЮ О ЛИПОВЫХ ЗАСЛУГАХ СЛУЦКОГО! ЧИТАЙТЕ МОИ КОММЕНТАРИИ, ТАМ ВСЁ ДЕТАЛЬНО ИЗЛОЖЕНО! И ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ! С ДАТАМИ!

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > cska-62 8 декабря 2016, 20:24

      ТАК В ТОМ-ТО И ДЕЛО, ЧТО ПОСТОЯННО ЧИТАЮ ВАШИ КОММЕНТАРИИ, И ПОРАЖАЮСЬ, КАК МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК СОЛИДНОГО ВОЗРАСТА КАК ВЫ, В ТЕЧЕНИИ 7-МИ ЛЕТ СЧИТАТЬ, ЧТО ВСЕ ПОБЕДЫ ЦСКА ПРИ СЛУЦКОМ ЛИПОВЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И ЦЕЛИКОМ ЗАСЛУЖЕНЫ "ЛУЧШЕЙ ГАЗЗАЕВСКОЙ ЗАЩИТОЙ СТРАНЫ".)) ИНОГДА ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ, ЧТО ПИШИТЕ , МОЖЕТ ТОГДА ПОЙМЁТЕ, ЧТО ПИШИТЕ "ХЕРНЮ" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫ.

      -1
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      Рейтинг: +89

      real1806 > vanesss1981 8 декабря 2016, 20:36

      Это все ничто по сравнению кубок уефа

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 84aivengo 8 декабря 2016, 21:24

      Из всего перечисленного, да в принципе вобще из всего что сделал Слуцкий хорошего на данный момент за свою карьеру - Мусу научил неплохо играть в футбол. Написать, что вывел сборную России на Евро-2016 - палец не поднимается) Поскольку большую часть отборочного цикла команда не под его руководством играла.

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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 декабря 2016, 18:54

      фанаты частенько ведут не красиво ,а вот у лени на этот раз нервы сдали

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