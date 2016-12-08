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    АЗ примет «Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы

    Петербургский «Зенит» проведет последний матч группового раунда Лиги Европы. Сегодня команде Мирчи Луческу будет противостоять АЗ. Напомним, что россияне досрочно решили вопрос выхода из группы, в то время как голландцам нужно набирать очки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 20:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 8 декабря 2016, 20:54

      3 очка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11488

      alp 8 декабря 2016, 16:41

      ну что ж.. привычно порвем им очко на британский флаг

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 8 декабря 2016, 14:25

      Вряд-ли Зенит сегодня упираться будет, тем более АЗ сегодня нужна только победа.
      Тяжело чего-то добиться, когда ты уже мыслями где-нибудь на канарах и карманы полные(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 декабря 2016, 13:56

      Бомжики не подведите!!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 8 декабря 2016, 13:53

      однозначно победы зениту!!! а то португальцы гады ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 8 декабря 2016, 13:52

      1:1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 декабря 2016, 12:58

      Надо обязательно выигрывать. Удачи Зениту!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 декабря 2016, 12:43

      Удачи Зениту!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 12:14

      Какой-то русско-голландский год.Должны подтвердить статус претендента на кубок.

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 8 декабря 2016, 12:03

      Дави наркоманов!

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 8 декабря 2016, 21:48

      Полудурок.У тебя точно в башке вакуум.

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