АЗ примет «Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы

Петербургский «Зенит» проведет последний матч группового раунда Лиги Европы. Сегодня команде Мирчи Луческу будет противостоять АЗ. Напомним, что россияне досрочно решили вопрос выхода из группы, в то время как голландцам нужно набирать очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!