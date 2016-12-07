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    Акинфеев увеличил антирекордную серию в ЛЧ до 43 матчей

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» лондонцы забили на 39-й минуте, сделав счет 1:1.

    Таким образом, защищающий ворота армейцев в этой игре Игорь Акинфеев продлил свою антирекордную серию, пропустив в 43-м матче ЛЧ подряд с учетом игр квалификации.

    Последняя игра турнира, в которой Акинфееву удалось отстоять на ноль, состоялась 1 ноября 2006 года, и соперником армейцев был «Арсенал».

    Предыдущий антирекорд принадлежал вратарю ПСВ Роналду Ватерресу, который пропустил в 16 матчах подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 23:45
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +16

      richardwili 8 декабря 2016, 14:54

      на 43 ставим точку.... Гончаренко щас все сделат верим"!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2016, 10:14

      А я всё думал, кто это говно собирает, оказывается знаменитый Бомбардир
      старается.

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen 8 декабря 2016, 09:34

      Игорю надо срочно покидать ЦСКА, иначе поздно будет!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > muromen 8 декабря 2016, 11:56

      лучше пусть остается! в других клубах он просто пропускать будет, а тут он аж через себя забивает)

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 8 декабря 2016, 08:29

      Реакция хорошая, но боится стыков. Тут уже ничего не поделаешь.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 декабря 2016, 06:08

      Это отсутствие защиты, это их достижение

      0
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      Рейтинг: +16

      richardwili > sargassov 8 декабря 2016, 14:55

      Да , но с этой же защитой он и ставил свои рекорды! Палка в двух концах.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 03:07

      Справедливости ради, в этой ЛЧ Игорян был хорош... Если б не он, коняхи и жалких 3 очков бы не зацепили... Но, не стоит забывать 43 матча, это до ..уя как много... И в прошлых розыгрышах, не стоит забывать, было достаточно матчей где Игорян не затащил то, что должен был... Поэтому сваливать всё на защиту как и на одного Игоряна не корректно. Кто больше виноват в этой серии? Всё-таки Конифей! За 43 матча уж один то раз можно было просто божественно играть и тащить всё и вся, как это делают вратари скромных команд, которые играют против Барселоны, Реала, Баварии в своих чемпах и не только... Тем более что ЦСКА, это не Динамо Загреб, где бюджет всей команды как ЗП у Траоре, и прям игры в одну калитку, без каких-либо намёков на отскок от крупного поражения не было... За столько матчей ни единого сухаря, это конечно всё-таки вина вратаря.

      1
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      Рейтинг: +12

      muromen > ivanthebest 8 декабря 2016, 09:37

      Встань к стенке и отбей все пули! Он же не в матрице!

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 8 декабря 2016, 02:52

      это не только Игоря антирекорд, это еще и антирекорд защиты, да че там, всего цска! пропускать в 43 матчах подряд

      -1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 8 декабря 2016, 01:23

      Гарику наши поздравления. Такой рекорд 100 лет никто не побьет!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > super.zenitchik 8 декабря 2016, 02:58

      ошибаешься... уже в следующем году есть шанс у Игоряна его улучшить... Если конечно попадут в ЛЧ....

      2
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      Рейтинг: +12

      muromen > super.zenitchik 8 декабря 2016, 09:38

      Своих бы воротчиков поздравил! Досто-о-о-й-й-й-ные ребята!

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 декабря 2016, 01:00

      Лучший из Цска определенно Конифей,но худший из всех Это СУДЬЯ,а после судьи уже дырявая защита цска

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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 декабря 2016, 00:56

      Жизнь не справедливая как и футбол,он лучший игрок Цска в этом розыгрыше Лч.

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