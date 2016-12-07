Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Балотелли сможет сыграть против «Краснодара»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

    Напомним, футболист получил мышечное повреждение на тренировке в ноябре, из-за чего пропустил две недели. Теперь Балотелли восстановился от травмы и попал в заявку на игру с «Краснодаром».

    В нынешнем сезоне игрок провел в составе «Ниццы» девять встреч и забил семь голов.

    Источник: ФК «Ницца»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 8 декабря 2016, 22:34

      Марио отличный игрок.. но выдает не каждый матч.... не стоит списывать его со счетов, он может в 2 раза больше чем любой из Краснодара, хоть и балванчик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 7 декабря 2016, 21:43

      И ПУСТЬ ИГРАЕТ! НАМ ЭТО ПО БАРАБАНУ! МЫ СИЛЬНЫ КАК НИКОГДА!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > Krasnodar 123 8 декабря 2016, 10:38

      Мы были сильнее в прошлом сезоне, например. В этом, вообще говоря, игра у Краснодара посредственная. Когда выздоровел Перейра, то вроде ожили, но с Зальцбургом он играл ужасно. Измайлов вроде тоже оживляет игру, хотя слишком часто передерживает мяч. Без этих двоих вообще всё тухло в атаке. Гранквист не может все 90 минут в атаку ходить, как в концовке с Зенитом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 