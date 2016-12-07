Балотелли сможет сыграть против «Краснодара»

Марио отличный игрок.. но выдает не каждый матч.... не стоит списывать его со счетов, он может в 2 раза больше чем любой из Краснодара, хоть и балванчик
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
Напомним, футболист получил мышечное повреждение на тренировке в ноябре, из-за чего пропустил две недели. Теперь Балотелли восстановился от травмы и попал в заявку на игру с «Краснодаром».
В нынешнем сезоне игрок провел в составе «Ниццы» девять встреч и забил семь голов.