Балотелли сможет сыграть против «Краснодара»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

Напомним, футболист получил мышечное повреждение на тренировке в ноябре, из-за чего пропустил две недели. Теперь Балотелли восстановился от травмы и попал в заявку на игру с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне игрок провел в составе «Ниццы» девять встреч и забил семь голов.