У Мхитаряна нет проблем с Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своих отношениях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. По словам футболиста, у него не было никаких проблем со специалистом.

«Проблемы с Моуринью? У меня никогда не было никаких проблем с тренером, наши отношения всегда были хорошими. Проблема была во мне, а не в нем. Сейчас я прекрасно понимаю, почему получил свой шанс. И я планирую за него держаться за эту возможность, это важно для меня. Я хочу быть на поле, хочу быть частью «МЮ». Я сразу понял, что в этой команде не будет легко, тут за место в составе борются 25 футболистов», – сказал армянский игрок.

В текущем чемпионате на счету Мхитаряна пять матчей.