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    Кроос и Мората попали в заявку «Реала» на матч с «Боруссией» Д

    Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на поединок заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Отметим возвращение в состав хавбека Тони Крооса и нападающего Альваро Мораты. Напомним, немец в течение месяца восстанавливался после перелома плюсневой кости, а форвард сборной Испании в середине ноября получил мышечное повреждение задней поверхности бедра. Матч состоится в среду, 7 декабря, в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени. В этой игре «сливочные» и «шмели» разыграют первое место в группе.

    Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

    Вратари – Навас, Касилья, Яньес.

    Защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Марсело, Данило.

    Полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Модрич, Асенсио, Иско.

    Нападающие – Роналду, Бензема, Мората, Лукас.

    Источник: ФК «Реал»

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    06.12.2016 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 6 декабря 2016, 22:07

      немец поправился это хорошо

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 декабря 2016, 20:16

      Мората в порядке!

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