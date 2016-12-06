Логашов покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов уйдет из московского клуба этой зимой. Сообщается, что 25-летний россиянин недоволен отсутствием игровой практики в стане железнодорожников. В нынешнем сезоне РФПЛ игрок не провел ни одного матча.

«Арсений недоволен своим нынешним положением в команде и хочет уйти. Его не устраивает полное отсутствие игровой практики. Логашов не видит для себя перспектив в «Локомотиве» и рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее время. Инициатива исходит именно от самого игрока. Руководство железнодорожников не будет мешать ему покинуть клуб — наставник красно-зеленых Юрий Семин не заинтересован в том, чтобы удерживать Арсения в команде. Контракт Логашова заканчивается летом, поэтому в клубе также заинтересованы в зимнем трансфере игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию», – рассказал источник, близкий к ситуации.