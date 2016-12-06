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Логашов покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно

6 декабря 2016, 06:54
10

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов уйдет из московского клуба этой зимой. Сообщается, что 25-летний россиянин недоволен отсутствием игровой практики в стане железнодорожников. В нынешнем сезоне РФПЛ игрок не провел ни одного матча.

«Арсений недоволен своим нынешним положением в команде и хочет уйти. Его не устраивает полное отсутствие игровой практики. Логашов не видит для себя перспектив в «Локомотиве» и рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее время. Инициатива исходит именно от самого игрока. Руководство железнодорожников не будет мешать ему покинуть клуб — наставник красно-зеленых Юрий Семин не заинтересован в том, чтобы удерживать Арсения в команде. Контракт Логашова заканчивается летом, поэтому в клубе также заинтересованы в зимнем трансфере игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Логашов Арсений
Комментарии (10)
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spaike
1480997350
Давно пора было уходить.
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Фан666
1480998277
Динамо или Тосно вполне хороший вариант для Логашова
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filosof sparty
1480999083
Ещё один перспективный без перспектив…
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bumer_moscow
1481005373
Это кто?
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x-x-x-x-x
1481010372
на сколько я помню он фланговый защитник и не помешал бы Тереку. удачи парню !!!
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Joko21
1481011484
Все правильно. Состав необходимо почистить
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Forge
1481014062
В Тулу можно .....играть будешь ,помощь будет хоть какая
Ответить
yorgenbarenz
1481014275
Не было радости при встрече-не будет слёз при расставании.
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Diesel133
1481037128
и правильно. надо где-то играть. удачи в дальнейшей карьере!
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