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    Агуэро дисквалифицирован на четыре матча, Фернандиньо – на три

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил дисквалификацию сроком на четыре матча за удаление в игре 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). Также трехматчевой дисквалификации подвергнут хавбек «горожан» Фернандиньо, покинувший поле в результате красной карточки во все той же встрече с синими.

    Напомним, на шестой компенсированной минуте поединка Агуэро грубо сфолил на защитнике лондонцев Давиде Луисе, спровоцировав таким образом потасовку, во время которой Фернандиньо толкнул полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Как уже отмечалось, оба игрока «Манчестер Сити» были удалены с поля.

    Источник: Skysports

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    05.12.2016 17:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 6 декабря 2016, 11:23

      Все правильно плюс еще сеска тоже надо дисквалифицировать и всем хороший штраф в пользу детских домов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 5 декабря 2016, 20:44

      Заслужили правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 декабря 2016, 18:19

      А Фабрегасу за пощечину?

      0
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      Рейтинг: +1569

      zarsm 5 декабря 2016, 18:13

      Правильно. Агуэро вел себя как ш. просто

      2
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 5 декабря 2016, 18:08

      Жёстко. Турнирное положение надо поправлять, а тут 4 матча пропустит главная ударная сила Сити.

      0
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