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    Милевский: «Динамо», в котором я играл, мне нравилось больше»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский вспомнил свои годы выступлений в составе киевского «Динамо». Футболист уверен, что сейчас чемпионат Украины стал заметно слабее.

    «Честно говоря, «Динамо», в котором я играл, мне нравилось больше. Наверное, большой отпечаток на впечатления наложил и уровень чемпионата. Тогда было больше квалифицированных игроков.

    Игры «Динамо» – «Шахтер» никогда не забуду, всегда шли очко в очко. Еврокубки то же самое… Тот же полуфинал Кубка УЕФА против «Шахтера». На базе всегда сидели, смотрели их игры, надеялись, что кто-то очки отберет.

    В Харькове какая команда была, никогда просто с ними не было. Какие были футболисты: Соса, Хавьер, Тайсон. Эмоций очень много осталось с того времени», – рассказал Милевский в эфире телеканала «Футбол 1».

    Стоит отметить, что в составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 07:43

      Динамо,Шахтер,Металлист,и Днепр эх были времена)

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