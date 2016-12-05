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    Пранделли рассчитывает на январские трансферы

    Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли обсудил с президентом клуба возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.

    «Я разговаривал с президентом клуба Питером Лимом. Он заверил меня, что мы сможем быть активными на трансферном рынке при соблюдении финансового Fair Play. Было принято решение придерживаться той линии, которую мы выработали с президентом», – рассказал Пранделли.

    В текущем сезоне «Валенсия» после 14 туров в испанской Примере занимает 16-е место в турнирной таблице.

    Источник: Football Espana

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    05.12.2016 06:34
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