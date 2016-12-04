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    Семин: «Я Самедова с базы не выгонял»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию, согласно которой он выгнал с базы железнодорожников полузащитника Александра Самедова, а также объяснил отсутствие игрока в заявке команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0). Напомним, ранее сообщалось, что россиянин был переведен в дубль.

    «Самедов не играл сегодня, потому что Игнатьев играл и тренировался лучше Самедова. Нужно выдерживать конкуренцию, только тренер определяет, кто должен выйти на поле сражаться. В «Локомотиве» определяет главный тренер. Мы отдали предпочтение Игнатьеву. На скамейке Самедову не хватило места, потому что у него микротравма.

    Игнатьев травмирован, он долго не играл, получил микротравму, и поэтому его и поменяли в первом тайме, он сам попросил замену. Я хочу сказать еще раз: Семин Самедова с базы не выгонял», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2016 19:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +881

      sined1951 5 декабря 2016, 13:08

      Да он его и не выгонял. Это наша блядская желтая пресса везде ищет сенсации и скандалы. Просто Семин выяснил, что Самедов уходит, и перестал ставить его в основной состав.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 декабря 2016, 21:00

      Слова старого маразматика-при том что уважаю Семина-но увы такие гнилые отмазы увы его не красят

      -1
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      Рейтинг: +1292

      каа 4 декабря 2016, 20:31

      Шезофрония ..?!
      Ну сегодня отскочили: Терек не был похож на себя обычного... Будем делать посмотреть что дальше будет ...два месяца пролетят.. в запое...

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 4 декабря 2016, 20:20

      старый жжет!!

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 4 декабря 2016, 19:41

      Семен Самедова не выгонял сказал Семин намазав лицо сажей.Это я Мануэл Фернандеш

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 4 декабря 2016, 19:36

      Пиз...бол старик.

      -3
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