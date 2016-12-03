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    Покеттино: «После «Челси» нам нужна была крупная победа»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил результат матча 14-го тура АПЛ против «Суонси» (5:0). В прошлом туре «шпоры» проиграли «Челси» со счетом 1:2.

    «Думаю, мы полностью заслужили этот результат. Мы доминировали и играли хорошо. Соперники не били по воротам и не создавали моментов.

    Это было отличное выступление. Я счастлив. Нам нужна была крупная победа после «Челси». Не сказал бы, что это был наш лучший матч в сезоне – против «Манчестер Сити» мы играли лучше. Важно находиться поближе к вершине таблицы», – сказал Покеттино.

    После 14 туров лондонцы находятся на пятом месте с 27 очками в активе.

    Источник: Goal.com

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    03.12.2016 21:21
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