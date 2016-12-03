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    Зидан: «Не знаю, справедлив ли результат, но он такой, какой есть. У этой ничьи вкус победы»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 14-го тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Мадридцы сравняли счет на последних минутах благодаря Серхио Рамосу, забившему после передачи Луки Модрича.

    «Я не знаю, справедлив ли этот результат, но он такой, какой есть. Этим вечером нужно снова сказать про сердце команды. Мы добыли ничью.

    Серхио никогда не сдается – это хорошо для нас.

    Коллективная работа была хороша, в том числе и от Криштиану и Карима. Мы не прессинговали много, но работу я отметил.

    Я выпустил Каземиро, чтобы добавить свежести и чтобы Матео и Лука могли играть выше.

    Здесь трудно брать очки, но мы сделали это благодаря характеру. У этой ничьи вкус победы. Мы можем быть довольны», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    03.12.2016 20:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 декабря 2016, 22:18

      Почему перевод реплик Зидана и Венгера всегда какой-то гугловский?! Или они идиоты?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 3 декабря 2016, 21:09

      Лысый да вы еле отскочили.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +201

      falanor > Аскорбин 4 декабря 2016, 00:50

      клоун посмотри кого выпускала Барса на замену а кого Реал. мы наполовину со 2 составом приехали на Камп Ноу и еще 1 балл отжали. посмотрим на вас на Бернабеу в апреле

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 21:06

      Гей с большими деньгами возьмёт золотой.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 декабря 2016, 20:55

      Молодцы!))

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