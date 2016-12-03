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    Фантазиста: Евгений Краев стал победителем Эль Класико! Десять лучших игроков получат призы

    Завершился очередной тур Фантазисты, посвященный главному матчу выходных. По итогам Эль Класико лучшим прогнозистом оказался Евгений Краев, угадавший 11 верных результатов. Такое же количество баллов набрал пользователь CSKA75875. Однако Евгений Краев быстрее вступил в розыгрыш. Третье место занял MaxiUs, он тоже угадал 11 правильных результатов. Но его стратегия ставок была менее рискованной, и MaxiUs заработал 2800 баллов. По правилам этого розыгрыша Фантазисты, победитель получит 30 тысяч болларов, участник, занявший второе место, — 25 тысяч болларов, и пользователь на третьем месте — 20 тысяч болларов.

    Далее десятка лучших выглядит так:

    4 место и 15 000 wopelw
    5 место – 10 000 pntrz
    6 место – 5 000 алекс88
    7 место – 5 000 Кlaksvikar Ittrotarselag​
    8 место – 5 000 Deron
    9 место – 5 000 Amir005
    10 место – 5 000 Neverov1

    Все призы уже переведены победителям.

    Кроме того, 50 лучших участников Фантазисты получают по 200 бустеров в онлайн-игре 11х11. Чтобы их получить, пишите на bets@bombardir.ru название своей команды и ID.

    Подробные правила и условия «Фантазисты Эль Класико» можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 20:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 6 декабря 2016, 15:59

      занял 14 место,но как получить свои 200 бустов в игру?
      я хрен знает,как входить на этот бетс бомбардир?
      http://prntscr.com/dg0bem на гугл выкидывает,и где там войти?

      0
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      ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 6 декабря 2016, 16:10

      вы не умеете письмо отправлять по электронной почте?
      серьезно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 > Uliana Lu 6 декабря 2016, 16:46

      понятно,не допер,что по электронке отправлять)))
      отправил,буду ждать результата!
      спасибо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 5 декабря 2016, 16:54

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 4 декабря 2016, 11:37

      я победил!!!! ура!!! спасибо!!!! только почему-то не перечислили

      0
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      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Евгений Краев 4 декабря 2016, 12:33

      Вы до сих пор не получили на счёт 30 000 болларов?

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > НИККО13 4 декабря 2016, 23:46

      он ждет их на карту))) хддд

      1
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      ...
      Рейтинг: +3

      Евгений Краев > НИККО13 5 декабря 2016, 02:12

      нет. мне до сех пор не перечислили в игру!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > Евгений Краев 5 декабря 2016, 10:22

      а вы написали на bets@bombardir.ru название вашей команды?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 4 декабря 2016, 00:57

      Я тоже в призерах

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 декабря 2016, 00:39

      Ооооо 6е место за мной

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 декабря 2016, 00:35

      Всем спасибо! Ждём следующего конкурса!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 декабря 2016, 22:36

      С первого раза 110)))
      А часто фантазиста проводится?

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 декабря 2016, 22:18

      Блин, счет угадал, а в призы не попал

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > roman230582 4 декабря 2016, 12:35

      Следите за сообщениями на сайте. К важным матчам мы стараемся запускать Фантазисту)

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      Рейтинг: +26

      DjZinc 3 декабря 2016, 21:50

      а свой результат узнать нельзя что ли??

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > DjZinc 3 декабря 2016, 22:01

      Зайдите в Фантазисту в раздел рейтинг.

      0
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 3 декабря 2016, 20:59

      расчитайте поскорее пожалуйста.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > MaxiUs 3 декабря 2016, 22:01

      Расчитали.

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