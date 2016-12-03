Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Боков: «ЦСКА должен по-настоящему хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским клубом и «Тоттенхэмом». По словам экс-футболиста, армейцы напоследок должны показать свой лучший футбол. Напомним, встреча пройдет 7 декабря на стадионе «Уайт Харт Лэйн».

    «В преддверии важного матча было необходимо приобрести уверенность, думаю, игра с «Уралом» в этом смысле заметно помогла. Если вспомнить предыдущие сезоны, то у нас всегда наступает момент, когда петух клюет (смеется). Этот момент настал, впереди важный матч, в котором будет крайне интенсивная и серьезная борьба. ЦСКА по-настоящему должен хлопнуть дверью в Лиге чемпионов, я буду очень этого ждать.

    Давит ли на команду информация о смене главного тренера? Думаю, об этом никто не задумывается, в команде собраны профессионалы с большой буквы. Уверен, что в коллективе все эти слухи даже не обсуждают и пропускают мимо ушей, все понимают важность предстоящей встречи», – сказал Боков.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 