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    «Реал» является лидером в борьбе за 17-летнего шведского форварда

    «Реал» твердо намерен приобрести нападающего АИКа Александера Исака. Ранее сообщалось, что «Челси» является фаворитом за 17-летнего футболиста, за которого лондонцы готовы заплатить 11 миллионов евро. Однако теперь утверждается, что Исак в ближайшее время посетит Мадрид, а клубы уже практически начали вести переговоры по возможной сделке.

    Исак в прошедшем сезоне провел в чемпионате Швеции 24 матча, в которых забил 10 голов.

    Источник: Tribalfootball

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    03.12.2016 07:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 17:11

      Хоть и являюсь поклонником Реала, но не ваше это(скупать молодежь)... не ваше...

      Эдегора уже запороли, кто следующий?

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