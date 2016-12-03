«Реал» является лидером в борьбе за 17-летнего шведского форварда

«Реал» твердо намерен приобрести нападающего АИКа Александера Исака. Ранее сообщалось, что «Челси» является фаворитом за 17-летнего футболиста, за которого лондонцы готовы заплатить 11 миллионов евро. Однако теперь утверждается, что Исак в ближайшее время посетит Мадрид, а клубы уже практически начали вести переговоры по возможной сделке.

Исак в прошедшем сезоне провел в чемпионате Швеции 24 матча, в которых забил 10 голов.