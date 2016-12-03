«Реал» является лидером в борьбе за 17-летнего шведского форварда

Хоть и являюсь поклонником Реала, но не ваше это(скупать молодежь)... не ваше...
Эдегора уже запороли, кто следующий?
«Реал» твердо намерен приобрести нападающего АИКа Александера Исака. Ранее сообщалось, что «Челси» является фаворитом за 17-летнего футболиста, за которого лондонцы готовы заплатить 11 миллионов евро. Однако теперь утверждается, что Исак в ближайшее время посетит Мадрид, а клубы уже практически начали вести переговоры по возможной сделке.
Исак в прошедшем сезоне провел в чемпионате Швеции 24 матча, в которых забил 10 голов.