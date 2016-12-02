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    Юран: «Роналду должен получить награду ФИФА. Зачем обсуждать слухи о его ориентации?»

    Бывший игрок сборной России Сергей Юран выразил мнение, что приз ФИФА лучшему игроку по итогам 2016 года должен получить Криштиану Роналду. Напомним, двумя другими претендентами являются Лионель Месси и Антуан Гризманн.

    – Однозначно Криштиану Роналду. Он забивает и в сборной, и в клубе, стал чемпионом Европы. Что тут еще сказать? Португалец кладет по три-четыре гола.

    – Кто второй?

    – Месси. Гризманн – третий.

    – Почему ставите аргентинца выше француза?

    – Месси – есть Месси. Пусть в сборной у него, по большому счету, не складывается. Зато в «Барселоне» он в полнейшем порядке. Стабилен. Может быть, в этом году и не настолько ярок, однако Гризманну пока до Лионеля далеко.

    – Вас раздражали публикации об ориентации Роналду?

    – Я не обращал на них внимания. СМИ постоянно что-то выискивают. Зачем-то читают по губам. Когда он официально объявит о своей ориентации, тогда и можно о чем-то говорить. Зачем обсуждать слухи, догадки? Нужно серьезнее подходить к таким вещам, а не верить газетам, – сказал Юран.

    Добавим, что церемония вручения призов ФИФА состоится 9 января в Цюрихе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 21:00
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 3 декабря 2016, 06:59

      а что кристина реально заднеприводный?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 декабря 2016, 06:31

      "голубки" рулят ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 3 декабря 2016, 00:07

      cr7

      0
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