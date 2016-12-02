Юран: «Роналду должен получить награду ФИФА. Зачем обсуждать слухи о его ориентации?»

а что кристина реально заднеприводный?
Бывший игрок сборной России Сергей Юран выразил мнение, что приз ФИФА лучшему игроку по итогам 2016 года должен получить Криштиану Роналду. Напомним, двумя другими претендентами являются Лионель Месси и Антуан Гризманн.
– Однозначно Криштиану Роналду. Он забивает и в сборной, и в клубе, стал чемпионом Европы. Что тут еще сказать? Португалец кладет по три-четыре гола.
– Кто второй?
– Месси. Гризманн – третий.
– Почему ставите аргентинца выше француза?
– Месси – есть Месси. Пусть в сборной у него, по большому счету, не складывается. Зато в «Барселоне» он в полнейшем порядке. Стабилен. Может быть, в этом году и не настолько ярок, однако Гризманну пока до Лионеля далеко.
– Вас раздражали публикации об ориентации Роналду?
– Я не обращал на них внимания. СМИ постоянно что-то выискивают. Зачем-то читают по губам. Когда он официально объявит о своей ориентации, тогда и можно о чем-то говорить. Зачем обсуждать слухи, догадки? Нужно серьезнее подходить к таким вещам, а не верить газетам, – сказал Юран.
Добавим, что церемония вручения призов ФИФА состоится 9 января в Цюрихе.