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    Контрольная комиссия рассмотрит назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

    Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин заявил, что комиссия рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, матч завершился победой самарцев со счетом 4:0.

    «Решение главного судьи Левникова и ассистента Демешко будут рассмотрены на заседании контрольно-квалификационной комиссии на следующей неделе. Она рассмотрит спорные моменты из 16-го и 17-го туров.

    Второй гол «Крыльев»? Действительно, гол был забит, когда на секундомере было время 46:14. Но судья добавляет ко времени таймов минимальное количество времени. Если предположить, что в компенсированное время не было остановок, значит должно быть сыграно не менее одной минуты, но и не более двух минут. Если в это время возникают какие-то ситуации, судья добавляет еще какое-то количество времени», – сказал Калошин.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.12.2016 17:07
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +130

      Бульба 4 декабря 2016, 11:58

      Судья Кирилл Левников - Санкт-Петербург,организовал 2 гола в ворота Спартака

      -2
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      Рейтинг: +1009

      Krics 3 декабря 2016, 12:34

      Пенальти повлиял на результат, но все это для нищих, счет на табло, а оценку игры дал Каррера, самый адекватный тренер в РФПЛ,"проиран бой, а не война".

      -1
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 3 декабря 2016, 11:56

      ну защитник стоял в момент толчка в спину одной ногой за пределами штрафной..на повторе четко все видно... по хорошему пенальти не было.. даже если и был факт толчка в спину или задержки руками... только че то слишком сильно опять стали на судей пенять... че толку то..3-0...4-0.. велика разница.. поставили неуд судье и все.. судья пару месяцев останется без назначений на рфпл... потом будет внимательнее разбираться... раздуваем что то из ничего...

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 01:46

      Нарушение произошло на линии штрафной, а это пенальти.

      2
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 3 декабря 2016, 02:57

      Зеня какает

      -1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 3 декабря 2016, 00:27

      Да какая х.. разница был пеналь или нет? Проиграли, потому что вышли дурака валять. Все по-делу. А говорить о том, что команда не оправилась от ошибки судьи психологически - бред первоклассника, там профи играют и играть нужно от свистка до свистка. Сами в поражении виноваты. Надеюсь сделают выводы и на Рубин выйдут в адеквате.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 2 декабря 2016, 23:47

      Пеналя не было. Но толку то. А вот то что за 16 игр не дали не разу пробить.вот это другая история. Хотя только в 4 играх не было моментов для назначения. Так Спартак и остался единственной командой без попыток на пеналь

      -2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 2 декабря 2016, 23:40

      Пусть отменят этот пенальти, Крылышки с заделом накидали Спартаку!)))

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 21:31

      Был штрафной.Нарушение произошло за штрафной,какая разница где была нога,туловище?

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      Рейтинг: +1862

      mahan 2 декабря 2016, 20:29

      Пенальти не было, это факт. Другие 3 мяча забили чисто. Как говорится раз в год и палка стреляет. Крылья выиграли, маленькая радость маленькой команды, которая по прежнему в зоне вылета. Для Спартака отличный пинок, что рано расслабляться, и что впереди еще целый круг. Так что вперед Спартак.

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 2 декабря 2016, 20:15

      Чистейший пенальти.Что эти девчёнки опять ноют? Им воткнули целую ахапку,а они придираются к 100% пенальти,обычные нытики из недоклуба

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