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    Аршавин: «С каждым годом ЦСКА становится слабее, сейчас из команды выжимают максимум»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин затронул тему выступлений «Ростова» и ЦСКА в Лиге чемпионов. По мнению футболиста, нынешний состав армейцев показывает свой максимум.

    «Для «Ростова» попадание в Лигу чемпионов – это подвиг, плюс у них группа с двумя грандами, которые по именам намного их сильнее. Что касается ЦСКА, то, к сожалению, у них не такие большие финансовые возможности. С каждым годом эта команда становится слабее, сейчас из нее выжимают максимум. Ресурсы становятся все меньше и меньше. Дзагоев отсутствует, Еременко дисквалифицирован, поэтому армейцам очень сложно», – заявил Аршавин.

    Источник: УЕФА

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    01.12.2016 16:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1292

      каа 1 декабря 2016, 18:05

      Мой план реанимации:
      1.Бердыева на капитанский мостик, Игнашевича в помошники
      2. Вернуть Панченко, Витиньо, Ефремова, Васина , Караваева,Чернова
      3. Убрать Траоре, Тощича, Миланова, Странберга
      4. Найти и приобрести бегающего и забивного нападающего...необязательно молодого...

      -1
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 > каа 1 декабря 2016, 18:29

      Да ты с ума сошел.Какой нах... Бердыев!

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа > shurik45 1 декабря 2016, 18:39

      Бердыев лучший тренер ...и лучшего варианта для ЦСКА не вижу

      -2
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      Рейтинг: +25044

      bset > каа 1 декабря 2016, 19:59

      Бердыев в ЦСКА не пойдет. Караваев вряд ли вернется. Тошич еще может пригодиться

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа > bset 2 декабря 2016, 07:21

      на счет Тошича..могу согласиться,... но не как основной..на счет Бердыева и караваева?! Гинер может..если захочет

      -1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 1 декабря 2016, 17:22

      А я соглашусь, так и есть, это максимум ЦСКА. Им нужно усиление и по позициям основных игроков, и по позиции тренера. Как бы ни был хорош для ЦСКА Слуцкий, он засиделся у армейцев, пора обновляться

      0
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      Рейтинг: +4621

      Бомбардиръ 1 декабря 2016, 16:33

      Ржавин с каждым годом становится слабее

      -3
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