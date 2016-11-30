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    Кононов: «Из-за лимита некоторые в «Краснодаре» точно знали, что я их выпущу»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился размышлениями о том, как лимит на легионеров влияет на конкуренцию.

    «Лимит на легионеров убивает конкуренцию. В «Краснодаре» некоторые точно знали, что я их выпущу. И мне некуда было деваться, это очень мешает управлению игрой. А значит, влияет и на результат.

    Мы говорим о том, что нужно давать практику своим ребятам. Но если мастерство не заложено в них с юношеских лет, то никакой лимит не поможет. Им может помочь только конкуренция», – сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 20:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:21

      Да, по работе знаю, есть люди без которых не обойтись, но была бы возможность уволил бы наху й, распиз дяев.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 22:09

      Красавчик. Всё верно говорит. Те кто за лимит либо настолько тупы и ограничены, что не видят очевидного, либо что-то с этого имеют, третьего не дано.

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      Рейтинг: +114

      werty 30 ноября 2016, 21:39

      Долой лимит!!!

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