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    «Бавария» не хочет, чтобы Мюллер повторил путь Швайнштайгера

    Член наблюдательного совета «Баварии» Эдмунд Штойбер заявил, что клуб не хочет, чтобы Томас Мюллер оказался в «Манчестер Юнайтед».

    «Такой человек, как Томас Мюллер, не должен играть за «Манчестер Юнайтед». Этого не должно произойти.

    Фанаты и так были огорчены переходом Швайнштайгера. Но ему было 32, и он хотел нового вызова. Если же мы отпустим Мюллера, болельщики не простят этого.

    Томас – полная противоположность таким людям, как Криштиану Роналду. Это больше, чем просто отличный игрок. Мюллер – часть нашей ДНК. Он представляет наши основные ценности, фанаты любят его», – сказал Штойбер.

    Источник: Goal.com

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    30.11.2016 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 декабря 2016, 11:28

      Отдать Томаса куда бы то ни было - это преступление!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 ноября 2016, 19:58

      Да пока там жозе,туда идти не стоит никому

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