«Бавария» не хочет, чтобы Мюллер повторил путь Швайнштайгера

Член наблюдательного совета «Баварии» Эдмунд Штойбер заявил, что клуб не хочет, чтобы Томас Мюллер оказался в «Манчестер Юнайтед».

«Такой человек, как Томас Мюллер, не должен играть за «Манчестер Юнайтед». Этого не должно произойти.

Фанаты и так были огорчены переходом Швайнштайгера. Но ему было 32, и он хотел нового вызова. Если же мы отпустим Мюллера, болельщики не простят этого.

Томас – полная противоположность таким людям, как Криштиану Роналду. Это больше, чем просто отличный игрок. Мюллер – часть нашей ДНК. Он представляет наши основные ценности, фанаты любят его», – сказал Штойбер.