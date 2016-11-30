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    Морьентес сделал ставку на победу «Реала» над «Барселоной»

    Экс-форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес спрогнозировал исход предстоящего матча против «Барселоны» в рамках 14-го тура испанской Примеры, который состоится 3 декабря.

    «Мое сердце мне подсказывает, что «Реал» обыграет «Барселону» 2:1. Уверен, что забитые голы будут, так как у обеих команд есть все для этого. Если «Реал» одержит победу, то добьется значительного, хотя и не определяющего преимущества над соперником», – приводит слова Морьентеса EFE.

    После 13 туров «Реал» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Барселона» располагается на второй строчке с 27 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 30 ноября 2016, 14:27

      в этом матче возможно все ...

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