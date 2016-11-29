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    В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

    Защитник «Шапекоэнсе» Филипе Машадо опубликовал видео из самолета, попавшего в авиакатастрофу в Колумбии. Лайнер с игроками бразильской команды на борту, направлявшийся в Медельин на финальную игру Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ», потерпел крушение. Из 81-го пассажира, находившегося в самолете, погибло 76. Чуть позже один из пятерых выживших – голкипер Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 21:10

      родным соболезнования, им земля пухом, а выжившим здоровья!

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      Рейтинг: +2301

      baltika415 29 ноября 2016, 20:33

      Земля вам пухом....

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 29 ноября 2016, 19:25

      Кошмар соболезную!

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      Рейтинг: +107

      nikita08 29 ноября 2016, 19:10

      )))))пипец полный!

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 29 ноября 2016, 18:16

      Всё-таки это явно видео не из разбившегося самолёта. Разбился BAe-146, на видео явно видно салон самолёта гораздо большего размера, широкофюзеляжного.

      Ребят жалко, конечно...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Torvald64 29 ноября 2016, 18:31

      Оно самое... Если хоть немного разбираешься в языках, и без перевода можно понять, что в начале видео игрок говорит о том, что летим в Колумбию на матч... Очень жаль всех. Такие молодые...

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      Рейтинг: +56

      naumanov 29 ноября 2016, 18:09

      Соболезную!!! Страшно представить чувства людей в тот момент когда они понимают, что разобьются

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