В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

Защитник «Шапекоэнсе» Филипе Машадо опубликовал видео из самолета, попавшего в авиакатастрофу в Колумбии. Лайнер с игроками бразильской команды на борту, направлявшийся в Медельин на финальную игру Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ», потерпел крушение. Из 81-го пассажира, находившегося в самолете, погибло 76. Чуть позже один из пятерых выживших – голкипер Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

Antes da viagem para a Colômbia, o zagueiro Filipe Machado, da Chapecoense, gravou vídeo no Instagram. #ForcaChape pic.twitter.com/k6dWI2rA9v — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 29 ноября 2016 г.

twit text — Deportes & Noticias (@GolEcuador) 29 ноября 2016 г.