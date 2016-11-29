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    «Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе»

    «Атлетико Насьональ» выдвинул предложение отдать титул победителя Южноамериканского кубка «Шапекоэнсе», сообщает esportebandab. Напомним, сегодня самолет с бразильской командой на борту, направлявшийся на финальный матч турнира в колумбийский Медельин, потерпел крушение.

    Согласно последним данным, спастись удалось лишь пятерым пассажирам из 81. Чуть позже было сообщено, что один из выживших – вратарь Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

    В свете данных событий, проведение финала Южноамериканского кубка отложено на неопределенный срок. Рассматривается вариант, при котором в поединке за трофей сыграют молодежные команды.

    Никаких официальных заявлений от «Атлетико Насьональ» пока не было.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 16:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 29 ноября 2016, 20:39

      Если это так , то мужчины отдают память им за этот день. Молодцы. Земля пухом погибшим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 29 ноября 2016, 19:55

      Очень жаль.Вечная память.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25030

      bset 29 ноября 2016, 19:52

      Такой ценой добыть трофей... Никому не пожелаешь

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 29 ноября 2016, 19:39

      справедливо..

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 29 ноября 2016, 19:07

      Я до сих пор поверить не могу. Совсем недавно только узнала эту команду через Конкурс прогнозов, где они меня очень радовали, стала ей интересоваться, а тут такое...

      Атлетико Насьонал, поклон Вам!
      Погибшим вечная память..

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 ноября 2016, 18:57

      Если Атлетико Насьонал официально согласятся отдать победу Шапэкоенсе, то низкий им поклон. Если Южно-Американская федерация футбола тоже даст победу Шапэкоенсе, то и им тоже низкий поклон. Более уважительного, благородного и человеческого поступка не было и не будет никогда!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 ноября 2016, 18:18

      Мужики. но этот кубок будет лишний раз напоминать о трагедии

      -1
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 29 ноября 2016, 18:09

      Этим титулом людей не вернешь,но Атлетико благородно поступило!терпения и здоровья родственикам и выжившим

      1
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 29 ноября 2016, 17:48

      Мое мнение, что от этого кубка ребятам не станет легче(которые выжил),а вот молодежь если сыграет и выиграет, тогда другое дело

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 29 ноября 2016, 17:46

      Скорбим

      1
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