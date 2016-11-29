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    В числе жертв авиакатастрофы в Колумбии – сын бывшего тренера ЦСКА

    На борту самолета, перевозившего «Шапекоэнсе» на финальный матч Южноамериканского Кубка в колумбийский город Медельин, находился сын бывшего тренера ЦСКА по физподготовке Пауло Пайшао, работавшего в армейском клубе 2007 по 2009 год. Это стало известно после публикации на официальной странице Управления гражданской авиации Колумбии в Facebook списка пассажиров рухнувшего авиалайнера. Среди прочих в перечне указано имя Андерсона Родригеса Пайшао – члена тренерского штаба «Шапекоэнсе».

    Всего в самолете находился 81 человек с учетом девяти членов экипажа. Изначально сообщалось о шести выживших: троих футболистах, а также массажисте, журналисте и стюардессе. Позже появилась информация, что спастись удалось лишь пятерым пассажирам. В настоящее время данные уточняются.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 15:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 29 ноября 2016, 20:36

      Земля всем пухом...

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 29 ноября 2016, 18:08

      Да, тут только соболезновать...

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 29 ноября 2016, 17:53

      История Юнайтеда

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 29 ноября 2016, 16:49

      допустили очередную "развалюху" до полета.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 ноября 2016, 16:47

      Опять целая команда(((

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      Рейтинг: +571

      levon_man 29 ноября 2016, 16:29

      Собалезную!!!

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