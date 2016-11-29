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    Слуцкий: «Наконец-то сбывается моя мечта»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в Волгограде откроется футбольная школа, которая будет носить его имя. Ранее сообщалось, что 45-летний специалист будет лично проводить отбор талантливых мальчиков и девочек.

    «Я давно мечтал поучаствовать в футбольной жизни Волгограда и всегда был знаком с теми процессами, которые там происходят. К сожалению, на данный момент в городе нет полноценно работающей футбольной школы, на том уровне, как это должно быть. Сейчас, благодаря спортивному обществу ЦСКА и его начальнику Михаилу Барышеву, а также ректору Волгоградской академии физической культуры общества Вячеславу Сергееву наконец-то сбывается моя мечта. Мы решили совместно открыть в Волгограде футбольную школу. Она будет называться «Школа ЦСКА при академии физической культуры имени Леонида Слуцкого». Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на день открытых дверей 10 и 11 декабря», – заявил Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.11.2016 07:53
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Rudagin 2 декабря 2016, 15:03

      даааааааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Shaft 30 ноября 2016, 10:01

      Рядом с макдаком?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 29 ноября 2016, 13:44

      И памятник себе на входе не забудь установить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 29 ноября 2016, 12:06

      Достойней кандидата не сыскать
      Чем именем детшколу обозвать.
      На его бабки? Конечно будет рад
      Футбольный город Волгоград.
      А если это снова из казны,
      До Ротора далёко, пацаны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 29 ноября 2016, 11:50

      молодец Бегемотик! так и надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 29 ноября 2016, 10:49

      Будут новые березы расти)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 29 ноября 2016, 09:55

      Скромности ему не занимать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 ноября 2016, 09:44

      Это конечно здорово! Но какое отношение он имеет к Волгограду?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +20

      ShaDo > Томь вперёд 29 ноября 2016, 09:53

      Слуцкий родом из Волгограда.

      7
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      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > ShaDo 29 ноября 2016, 17:12

      Спасибо. Буду знать. Биографией Слуцкого как-то не сильно интересовался.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 ноября 2016, 09:24

      Прочитав заголовок, подумал, что Слуцкий уходит ). А, так какое то Слуцкопоклонение

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 29 ноября 2016, 09:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За какие заслуги школа названа его именем.Он может чемпионат мира взял,я наверно чего то не знаю

      -4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Аскорбин 29 ноября 2016, 11:10

      Какой чемпионат мира взял он на евро провалил из группы не вышли

      0
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > Аскорбин 29 ноября 2016, 11:37

      ты наверное плохо читаешь!!!ШКОЛА ЦСКА!!!

      -2
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > polyshuk23 29 ноября 2016, 11:38

      А на Евро провалил не он,а игроки!!!А он хоть ее на этот самый Чемпионат Европы вывел!!

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Аскорбин 29 ноября 2016, 14:05

      Да он взял всё "золото" на свете! Даже то, которое разыгрывалось до его рождения! И будет разыграно после его смерти! Разве не знаешь? Так решил Мистер Оффшор, что держит это ничтожество и гробит команду семь лет! Почему? Тонкий вопрос... Сначала нужно выяснить, кто же такой Мистер Оффшор?! :-)))))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bfg32 29 ноября 2016, 14:07

      Вывел Акинфеев, когда во втором тайме со шведами был ЧУДОТВОРЦЕМ! А никакие шведы тогда смяли слуцкую тактику "вымучивания очков" вчистую...

      -1
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