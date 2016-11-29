«Крылья Советов» не хотят лишать болельщиков матча со «Спартаком»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури озвучил позицию клуба по вопросу переноса матча со 16-го тура РФПЛ «Спартаком» с 1 декабря на более поздний срок.

«Клуб в этом вопросе будет действовать в соответствии регламента проведения турнира. Сейчас трудно давать прогнозы погоды на 1 декабря. В день матча решение о проведении игры будут принимать соответствующие лица. Мы не можем лишать возможности наших болельщиков увидеть «Спартак» в нынешнем его состоянии. Сейчас работники стадиона предпринимают титанические усилия, чтобы привести газон в соответствующее состояние. Думаю, газон в день матча будет в надлежащем состоянии, если только не ударят морозы в минус 30 градусов», – заявил Циклаури.