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    Аллегри: «Ювентусу» нет оправданий после матча с «Дженоа»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри прокомментировал результат матча 14-го тура Серии А против «Дженоа» (1:3).

    «У «Дженоа» было 25 фолов против восьми у нас. Когда такое происходит, невозможно выиграть матч. Мы знали, что соперник будет играть жестко. Первый тайм получился очень плохим. Второй был лучше, но было уже поздно. Наверное, так получилось из-за снижения мотивации после Лиги чемпионов. Нам нет оправданий, но в каждом сезоне у любой команды бывает спад. Этот результат заставит игроков немного задуматься», – заявил Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    27.11.2016 20:39
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