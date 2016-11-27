Ярмоленко обошел Шевченко в рейтинге бомбардиров «Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко обошел бывшего форварда киевского клуба Андрея Шевченко по числу голов в чемпионатах Украины.

Вчера Ярмоленко отличился забитым мячом в матче 16-го тура УПЛ с «Волынью» (4:1).

Теперь в активе Ярмоленко 84 гола в 205-ти играх за клуб. Что касается Шевченко, то он забил 83 гола за 172 матча.

Лидером бомбардирской гонки остается нынешний наставник киевлян Сергей Ребров, который записал на свой счет 113 голов в 242-х матчах.