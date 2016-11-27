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    Ярмоленко обошел Шевченко в рейтинге бомбардиров «Динамо»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко обошел бывшего форварда киевского клуба Андрея Шевченко по числу голов в чемпионатах Украины.

    Вчера Ярмоленко отличился забитым мячом в матче 16-го тура УПЛ с «Волынью» (4:1).

    Теперь в активе Ярмоленко 84 гола в 205-ти играх за клуб. Что касается Шевченко, то он забил 83 гола за 172 матча.

    Лидером бомбардирской гонки остается нынешний наставник киевлян Сергей Ребров, который записал на свой счет 113 голов в 242-х матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 ноября 2016, 11:24

      шева в милане затем блистал.зажигал... естественно,оставаясь в динамо к ,ярмоленко его перегнал...

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